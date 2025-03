Desabamento deixa um morto e quatro feridos em Cotia, na Grande São Paulo

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após o desabamento de uma estrutura em um galpão em Cotia, na Grande São Paulo, no fim da tarde dessa quarta-feira, 26, de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h30 na Rua Dez de Janeiro, 100, no Jardim Josemar. Conforme o órgão estadual, o local estava em obras e o acidente vitimou funcionários que trabalhavam na construção.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima que morreu trabalhava na obra quando a mesma desabou e ela foi soterrada. O corpo foi encontrado horas após o acidente, porém, já sem vida.

Ainda segundo a SSP, quatro funcionários do local foram socorridos e permanecem sob cuidados médicos. "A perícia foi acionada e o caso registrado como morte suspeita na delegacia da cidade", disse a secretaria.