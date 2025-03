Químico que trabalhava para traficantes de drogas é preso

Rio - A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira (27) três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, sendo um deles um químico, no Porto Real, no Sul Fluminense.

Segundo a corporação, agentes do 37º BPM (Resende) realizaram a ação após denúncias sobre entorpecentes e armas na Rua Professora Júlia Graciane Marassi, em Nova Colônia.

No local, foram encontrados um fuzil calibre 5.56, 13 munições, mistura para fabricação de cocaína, duas balanças, 20 frascos com líquidos e outros materiais para embalo de drogas.

Os presos não tiveram as identidades divulgadas, e a ocorrência foi encaminhada à 100ª DP (Porto Real).