Escolas e clínicas são fechadas durante ação policial na Zona Oeste

Rio - A Vila Kennedy, na Zona Oeste, tem 15 escolas e uma clínica municipal fechadas devido ações policiais na manhã desta quinta-feira (27). Segundo moradores, tiros foram registrados na região.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a presença de blindados e viaturas na comunidade.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por VOZ da Vila Kennedy (@vozdavilakennedy)

De acordo com Secretaria Municipal de Saúde, o CMS Henrique Monat suspendeu o início do funcionamento e avalia a possibilidade de abertura nas próximas horas.Ainda nas redes sociais, moradores reclamaram dos impactos da ação. "O problema não é operação, é essa "instabilidade", que faz não ter aula", disse um comentário."Muito chato tudo isso, entendo que quem não mora na Vila Kennedy que fica com medo de trabalhar aqui, mas essas operações teriam que ser finais de semana que não tem aula. E as pessoas com consultas marcadas? Agora só daqui há três meses", disse outra.