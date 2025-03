Conheça 'Traição e Redenção', o k-drama médico que todo mundo está assistindo

Para quem estava à procura de um k-drama digno de maratona, Traição e Redenção chegou com tudo. Com Park Eunbin, estrela de Uma Advogada Extraordinária, no elenco, o thriller médico da Disney+ já impressionou internautas nas redes sociais.

A trama gira em torno de Seok, uma neurocirugiã ambiciosa que encontra Deokhee (Sol Kyung-Gu), um antigo professor que arruinou sua carreira. Agora, ela realiza cirurgias de maneira ilegal e está determinada a se vingar dele.

Os episódios foram lançados semanalmente a partir do dia 19 de março e viralizaram nas redes sociais.

Muitos usuários das redes valorizaram a atuação de Park Eunbin, que interpreta a protagonista: "Uma das atrizes mais versáteis e completas da Coreia", disse um deles.

Sobre a direção e a fotografia da trama, outro escreveu, em inglês: "Estou apaixonado pela gradação de cor em Traição e Redenção".

No TikTok, fãs de dramas coreanos também fizeram "edits", montagens de cenas, com a personagem. Algumas montagens alcançaram mais de um milhão de visualizações.

Traição e Redenção está disponível no streaming Disney+ e terá oito episódios. O thriller médico tem direção de Kim Jung-hyun e roteiro realizado por Kim Sun-hee.