Elenco de 'Wicked' se pronuncia sobre caso de transfobia que ocorreu antes do musical

A influenciadora Malévola sofreu um caso de transfobia antes da apresentação do musical Wicked nesta quarta-feira, 26. Fabi Bang, atriz que interpreta Glinda, explicou o caso em suas redes sociais. Carlos Cavalcante, diretor do Ateliê de Cultura, repudiou o ocorrido após a retirada da agressora.

"A gente teve um episódio muito chato na plateia hoje, que zero representa o espetáculo, a mensagem que o espetáculo transmite", começou Fabi Bang. A atriz explicou que a situação ocorreu antes do início do espetáculo, na fila da pipoca.

A plateia, também segundo Fabi, se manifestou para que a agressora saísse do local. Ela estava acompanhada de uma criança: "Esse é um ponto da história que me entristeceu muito, além do ato de agressão", completou.

"Me entristece muito toda a situação, principalmente em um ambiente como uma sala de teatro, onde nenhuma intolerância é bem-vinda. Estamos contando uma história que [nos] faz refletir sobre a intolerância alheia, e sobre a nossa própria intolerância e ignorância", disse, por fim.

Além da atriz, Carlos Cavalcante retificou o caso após a saída da agressora da apresentação.

Ele disse: "Peço desculpas por esse acontecimento e por esse atraso [...] Talvez ela precisasse muito assistir Wicked para aprender alguma coisa na vida".

Malévola, vítima da agressão, também se posicionou nas redes sociais, em vídeo postado também nessa quarta, 26: "Fui vítima de transfobia". Internautas comentaram sobre o ocorrido.

Pessoas filmando o musical e cantando

Em outras apresentações de Wicked, espectadores reclamaram sobre pessoas presentes na plateia que cantaram as músicas em cima dos atores. Além disso, destacaram que muitos filmaram a peça com flashes.

Sobre o assunto, Myra Ruiz, intérprete da Elphaba, falou por meio das redes sociais em uma live sobre a "quantidade de celulares absurda na plateia".

Ela pediu para que as pessoas prestassem mais atenção no musical. "Mas principalmente [para que tenham] esse cuidado de não postar a peça inteira no TikTok", finalizou.