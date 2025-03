Boni mostra o que foi feito no Retiro dos Artistas com dinheiro doado por ele; assista

O ex-diretor da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, visitou o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, para conferir as obras realizadas com o dinheiro arrecadado pela venda de seu livro autobiográfico, O Lado B de Boni. O valor doado possibilitou reformas estruturais e a aquisição de equipamentos essenciais para melhorar a qualidade de vida dos residentes da instituição.

Com a doação, a diretora do Retiro, Cida Cabral, pôde adquirir máquinas de lavar e secadoras industriais importadas, além de reformar o refeitório, que agora conta com capacidade para 30 pessoas, ar-condicionado e pisos antiderrapantes. O local é um importante ponto de encontro para os artistas idosos que vivem na instituição.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Boni falou sobre a emoção de ver as mudanças concretizadas e destacou a importância de continuar apoiando o Retiro. "Espero que essas pessoas que tanto nos deram recebam um pouco da nossa gratidão. Essa obra foi feita, mas ainda há muito o que fazer", afirmou.

A nova lavanderia da instituição também passou por uma reestruturação completa, com equipamentos modernos e maior funcionalidade. Cida Cabral agradeceu a solidariedade do ex-diretor e ressaltou o impacto positivo da doação. "Mais do que funcionalidade, isso representa cuidado e dignidade para nossos artistas", declarou.

Durante a visita, Boni reencontrou antigos amigos, como a atriz Íris Bruzzi, conhecida por seu papel na primeira versão da novela Vale Tudo, além do presidente do Retiro, Stepan Nercessian. O ex-diretor da Globo ainda reforçou seu compromisso com a instituição e destacou que ainda há muito a ser feito para garantir melhores condições aos artistas aposentados que vivem no local.