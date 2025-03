Vídeo: populares sequestram cinco ônibus e incendeiam lixeiras no Engenho Novo

Pelo segundo dia na semana, criminosos montaram barricadas na Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, na tarde desta quinta-feira (27). O grupo atravessou cinco ônibus e incendiou caçambas de lixo para impedir a circulação de veículos.



Segundo a Polícia Militar, os ataques são uma tentativa de desmobilizar a ocupação da corporação no Morro São João. Policiais da UPP reforçaram a segurança na área, enquanto o Corpo de Bombeiros controlou os incêndios. A via já foi liberada e o trânsito flui normalmente.

Veja o vídeo

Grupo incendiou caçambas de lixo na Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, no fim da tarde esta quinta-feira



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/4tZCW6HfFp — Jornal O Dia (@jornalodia) March 27, 2025

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a rua com pouco movimento, enquanto motoristas tentam passar entre as barricadas.



O Colégio Pedro II, localizado na região, retomou as aulas após suspender as atividades na quarta-feira devido aos confrontos. Na terça-feira, criminosos já haviam sequestrado oito ônibus em represália à operação da PM, que busca conter a disputa entre facções rivais do Morro São João (Comando Vermelho) e do Morro dos Macacos (Terceiro Comando Puro). A guerra pelo controle da área tem causado constantes episódios de violência e mortes.



Ônibus sequestrados e usados como barricadas:

B58029 – 625 Olaria x Saens Peña



B44655 – 638 Marechal Hermes x Saens Peña



B25605 – 606 Engenho de Dentro x Terminal Gentileza



B25601 – 606 Engenho de Dentro x Terminal Gentileza



A29171 – 627 Inhaúma x Saens Peña