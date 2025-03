Ex-assistente de palco do SBT acusa Otávio Mesquita de estupro

A comediante Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do "The Noite", registrou uma representação criminal contra Otávio Mesquita no Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Ela acusa o apresentador de estupro durante uma gravação do programa do SBT, onde trabalhou por anos ao lado de Danilo Gentili. O caso veio à tona nesta quinta-feira (27/3) e já está movimentando as redes sociais.



O advogado de Juliana, Hédio Silva Jr., explicou que a lei penal considera estupro qualquer ato libidinoso praticado com violência, mesmo sem penetração. Segundo ele, as imagens da gravação comprovariam o abuso, e a vítima teria demorado a denunciar por medo de represálias e exposição. As informações foram divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.



Otávio Mesquita nega as acusações. Em resposta à Folha, ele afirmou que a interação foi apenas uma brincadeira combinada previamente com Juliana e que, caso ela não estivesse confortável, poderia ter solicitado que o programa não fosse exibido.



A denúncia segue em análise pelo Ministério Público, enquanto o nome do apresentador já aparece entre os mais comentados do X (antigo Twitter).