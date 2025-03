Tatiana Weston-Webb fará pausa na carreira para cuidar da saúde mental

"Nos últimos tempos, depois de dois ciclos Olímpicos e dez anos no circuito mundial sem perder nenhum evento, eu senti um pouquinho de desgaste emocional e físico. Eu percebi esses sinais e realmente precisava olhar com mais atenção pra minha saúde emocional", afirmou Tatiana. Ela disse que cuidar do seu próprio bem-estar é essencial para honrar a paixão que tem pelo surfe e continuar competindo em alto nível no futuro. A surfista disse que, junto com sua psicóloga, identificou sinais indicativos de desgaste emocional e físico, que poderiam resultar em burnout – uma síndrome de esgotamento profissional, normalmente causada por excesso de trabalho.

A brasileira Tatiana Weston-Webb anunciou nesta quinta-feira (27) que vai se afastar das competições de surfe até o final deste ano para cuidar da saúde mental. Ela publicou um vídeo nas redes sociais em que explica os motivos para tomar a decisão. Tati atualmente ocupa a 17ª posição no ranking da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) após as três primeiras etapas do circuito mundial.

A surfista disse acreditar que é importante falar sobre a saúde mental e emocional no esporte.

“Mostrar vulnerabilidade não nos torna menos fortes. Pelo contrário, nos torna mais humanos e mais conectados. E também nos possibilita alcançar nosso melhor potencial dentro e fora das competições.”

Ao fim do relato, a surfista de 28 anos finalizou: “A pausa não é o fim, mas um recomeço. Sei que com apoio de todos voltarei ao mar mais forte”.

No ano passado, Tati Weston-Webb conquistou a prata nos Jogos de Paris, a primeira medalha para o surfe feminino do país. A surfista é filha de mãe brasileira e pai britânico. Nasceu em Porto Alegre, mas se mudou com os pais para o Havaí (Estados Unidos) ainda muito pequena. Cresceu na ilha de Kauai e defendia o Havaí nas competições de surfe. Mas em 2018 resolveu defender as cores do Brasil. Tati é uma das principais surfistas mulheres do Campeonato Mundial de Surfe. No ano passado, ela terminou o campeonato na terceira posição.