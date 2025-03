Diego Hypolito passa mal no 'BBB 25' e recebe atendimento médico após prova

A noite de quinta-feira, 27, foi de tensão no BBB 25. Após disputar a segunda etapa da Prova do Líder contra Maike, Diego Hypolito passou mal e precisou de atendimento médico. O ex-ginasta, que demonstrava sinais de cansaço, foi amparado pelos colegas de confinamento e encaminhado ao confessionário para receber auxílio.

Na sala da casa, Daniele Hypolito correu para socorrer o irmão, sendo acompanhada por João Pedro, João Gabriel e Guilherme. Preocupado, Maike questionou o estado de Diego antes de ajudá-lo a seguir até o atendimento.

Emocionada, Daniele explicou que o irmão sofreu uma forte crise de asma. Ela relatou que os médicos chegaram rapidamente para prestar atendimento.

A preocupação tomou conta do grupo, mas os participantes tentaram tranquilizar a sister. Momentos depois, o ex- ginasta saiu do confessionário e foi repousar junto aos aliados no Quarto Anos 50.