Olivia Rodrigo e mais: o que toca nesta sexta no Lollapalooza 2025?

O Lollapalooza 2025 começa nesta sexta-feira, 28, e vai até o domingo, 30, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. O primeiro dia de festival tem como atração principal a americana Olivia Rodrigo, de 22 anos, que encerra a noite no Palco Budweiser. Além dela, passam pelo evento Jão, Empire of the Sun, Rüfüs du Sol, entre outros.

Para quem for acompanhar de casa, é possível assistir aos shows do festival pelo Multishow, BIS ou Globoplay, a partir das 14h30. No streaming, o sinal será aberto (disponível para não assinantes) e vai revezar entre a programação do Multishow e do BIS.

Veja abaixo o que esperar das principais apresentações do dia e confira os horários de todos os shows segundo a programação oficial.

Jaó

O show no Lollapalooza é importante para o cantor, um dos maiores nomes do pop brasileiro da atualidade. Em janeiro, Jão anunciou uma pausa e a apresentação no festival na capital paulista é a última marcada de sua agenda de shows. O artista vem de um ano de conquistas: se tornou o primeiro artista solo a esgotar três datas no Allianz Parque, se apresentou 14 vezes nas principais brasileiras e fez shows no Palco Mundo no Rock in Rio e no Rock in Rio Lisboa. Tudo isso com menos de uma década de carreira. A apresentação deve seguir os moldes da Superturnê, a última apresentada pelo artista, e, como sempre, deve atrair uma multidão de fãs que o acompanham.

Rüfüs du Sol

O trio, formado por Tyrone Lindqvist, Jon George e James Hunt, é sucesso na Austrália com uma sonoridade que mistura música eletrônica, indie e house. A banda toca antes da cantora Olivia Rodrigo, atração principal da sexta, no palco Samsung Galaxy. Seus shows são conhecidos por entregar uma verdadeira experiência imersiva - e a banda já assumiu que suas músicas são criadas para serem ouvidas ao vivo. "Mesmo que você não conhecesse uma música do Rüfüs no começo, no final você deixou um fã", disse Hunt ao The Sydney Morning Herald sobre as apresentações do grupo. O último álbum lançado por eles foi Inhale/Exhale, no ano passado, que deve dar o tom da apresentação no festival.

Olivia Rodrigo

A cantora americana Olivia Rodrigo é um fenômeno entre jovens da geração Z. Começou a carreira como atriz da Disney e viralizou aos 17 anos com a canção Drivers License, que foi sucesso instantâneo e quebrou recordes nas plataformas de streaming. Agora com 22 anos, ela é a principal atração deste primeiro dia de Lollapalooza e deve encerrar a noite com uma seleção de músicas de seus dois álbuns de estúdio, Sour (2021) e Guts (2023), que são marcados por uma mescla entre baladas sentimentais e canções mais agitadas inspiradas pelo pop punk dos anos 2000.

Line-up e horários dos shows do Lollapalooza nesta sexta (28)

Palco Budweiser

- 12h45 - 13h40 - Dead Fish

- 14h45 - 15h45 - Mc Kako

- 16h55 - 17h55 - Girl In red

- 19h05 - 20h05 - Empire of the Sun

- 21h30 - 23h - Olivia Rodrigo

Palco Samsung Galaxy

- 12h - 12h45 - Vencedor do concurso "Temos Vagas 89FM"

- 13h40 - 14h40 - Juyè

- 15h50 - 16h50 - Inhaler

- 18h - 19h - Jão

- 20h10 - 21h25 - Rüfüs Du Sol

Palco Mike's Ice

- 12h45 - 13h40 - Pluma

- 14h45 - 15h45 - Jovem Dionísio

- 16h55 - 17h55 - White Denim

- 19h05 - 20h05 - Nessa Barrett

- 21h30 - 22h30 - Caribou

Palco Perry's by Fiat

- 12h - 12h45 - Paula Chalup

- 13h - 14h - Cashu

- 14h15 - 15h15 - L_cio

- 15h30 - 16h30 - Blancah

- 16h45 - 17h45 - Tropkillaz

- 18h - 19h - DJ GBR

- 19h15 - 20h15 - Disco Lines

- 20h30 - 21h30 - JPEGMAFIA

Serviço

Lollapalooza Brasil

Dias 28, 29 e 30 de março

Autódromo de Interlagos, em São Paulo

R$ 1.050 (para um dia)