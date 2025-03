Amcham apresenta propostas para COP30 com foco em mercado de carbono e financiamento climático

A Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil) entregou nesta sexta-feira, 28, um pacote de 13 propostas para a COP30, que será realizada em Belém (PA), em novembro. O documento "Ambição Empresarial COP30" foi apresentado durante o COP30 Business Forum, em São Paulo, às principais autoridades envolvidas na conferência climática.

Entre as principais recomendações destacam-se a regulamentação do mercado de carbono nacional, com a implementação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE); a meta de destravar US$ 1,3 trilhão anuais em financiamento climático internacional; e medidas para acelerar a transição energética, incluindo a regulamentação do hidrogênio verde e dos combustíveis sustentáveis de aviação (SAF).

"As propostas buscam contribuir para que o Brasil aproveite a COP30 para avançar nas políticas ambientais domésticas, reforçar seu protagonismo internacional e se consolidar como referência em economia sustentável", disse o presidente da Amcham Brasil, Abrão Neto.

As propostas foram construídas em diálogo com as mais de 3.500 empresas associadas à entidade, que representam cerca de 33% do PIB brasileiro.

No eixo internacional, o documento pede que o Brasil lidere esforços para garantir que todos os países apresentem Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) revisadas e mais ambiciosas até setembro. Também sugere avançar no chamado Roadmap Baku-Belém para facilitar o acesso a recursos de bancos multilaterais.

No plano doméstico, além do mercado de carbono, as propostas incluem a modernização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a aprovação da Política Nacional de Economia Circular e a criação de incentivos para projetos de Captura e Armazenamento de Carbono (CCS).

A entrega do documento marca o início de uma série de ações preparatórias da Amcham, que incluem uma missão empresarial à Amazônia e programas de capacitação para jovens e fornecedores que participarão da COP30.

A entidade reforça que as propostas buscam equilibrar ambição climática com desenvolvimento econômico, posicionando o Brasil como protagonista na transição para uma economia verde.