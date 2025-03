Associação de saneamento lançará na COP30 diretrizes para setor lidar com mudanças climáticas

A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) vai lançar durante a 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP30) um documento com diretrizes para o setor lidar com as mudanças climáticas. O evento, organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), será realizado em Belém (PA) em novembro deste ano.

Chamado de "Saneamento e Mudança Climática: Diretrizes das Companhias de Água e Esgoto para o enfrentamento de eventos anormais", o relatório da Aesbe oferece um panorama nacional e aborda soluções para segurança hídrica e resiliência dos prestadores de serviços de água e esgoto, norteando o segmento na adaptação e mitigação da nova realidade imposta pelas modificações do clima.

De acordo com a associação, as medidas propostas podem ser ajustadas às realidades regionais e locais. Dentre elas, estão "a proteção de mananciais, a gestão eficiente de recursos hídricos e a implementação de tecnologias avançadas".

Além disso, as diretrizes ressaltam que o contexto da população mais vulnerável deve ser levado em conta, bem como a necessidade de promover o intercâmbio de experiências entre empresas associadas.

"As orientações contidas no relatório são essenciais para a implementação de políticas alinhadas à agenda climática global, assegurando um futuro mais sustentável para o saneamento no Brasil", destaca a Aesbe.

O documento abrange diversas macrorregiões do País e é resultado de 1021 contribuições de 17 empresas associadas.