Cachorro é resgatado e tem quase 3kg de pelos sujos, duros e com moscas retirados do corpo

Um cachorro poodle de 14 anos chamado Scooby foi resgatado sob condições de maus-tratos na Rua Padre Justino, na Praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará. Bastante debilitado, o animal estava com pelos sujos e endurecidos em um ambiente anti-higiênico. Quase três quilos de pelos sujos e duros foram retirados do cão, que não pesa nem dez quilos.

Em ação realizada pela Polícia Civil do Estado, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), a tutora do animal, de 47 anos, foi presa em flagrante nesta semana, conforme divulgação feita nesta sexta-feira, 28.

Após uma denúncia anônima que uma mulher mantinha um cão em situação de maus-tratos, equipes se deslocaram até o imóvel indicado. "No local, os policiais realizaram uma busca e encontraram o animal sendo mantido em ambiente anti-higiênico, sem acesso a água e comida", disse a Polícia Civil do Estado.

A delegacia encaminhou o cão para a ONG Anjos da Proteção Animal (APA), que fica na região metropolitana de Fortaleza, onde o animal foi submetido a uma avaliação médica.

A mulher poderá cumprir pena de dois a cinco anos de prisão. Agora, a ela encontra-se à disposição do Poder Judiciário. A defesa dela não foi localizada.

Por meio das redes sociais, a APA mostrou o estado que o animal chegou para atendimento na clínica veterinária Soul + Bicho. "Muito anêmico, miíase (infecção causada por larvas de moscas), nódulos de sangue na pele, varejeira (mosca) saindo dos pelos", disse.

No vídeo publicado na quinta-feira, 27, é possível ver a quantidade de pelos duros. "Um negligenciamento de muitos anos", segundo cita a publicação.

A APA também mobilizou uma vaquinha para pedir ajuda para o tratamento do Scooby. "Ele esta internado em uma clínica particular, precisando de ajuda para o custeio do seu tratamento", disse a publicação.

Nesta sexta-feira, em nova publicação, Stefani Rodrigues, fundadora da ONG APA, trouxe atualizações sobre o Scoobly. A tosagem inicial demorou ao menos seis horas para ser finalizada.

Ele foi tosado, mas na sua pele ainda há muitos nódulos e bolsas de sangue, o que exige a necessidade de cuidados. Exames de sangue e eletrocardiograma também estão sendo realizados. O pet precisará passar por tratamento de pele e oftalmológico.

"A tosa foi feita de uma maneira tranquila e lenta com acompanhamento, inclusive, de veterinários. No início, a gente nem sabia qual tipo de animal era. Foi um choque, o impacto visual", disse ela.