Eva comenta mudança de postura de Diego Hypolito no 'BBB 25': 'O gigante acordou'

A manhã desta sexta-feira, 28, foi marcada por um clima tenso no Big Brother Brasil 25. Após um pequeno desentendimento entre Diego Hypolito e Renata, o assunto seguiu repercutindo entre os participantes. Durante uma conversa na cozinha, a bailarina explicou para Eva e Vilma o motivo do ex-ginasta ter demonstrado irritação.

Segundo Renata, a discussão começou quando ela mencionou um episódio do dia anterior, no qual Diego teria se exaltado por conta dos ovos da Xepa. "Aí ele pegou e falou assim: 'Estou doido para que tenha um Sincerão, estou cansado de ficarem usando o meu nome aqui'", relatou a Sister.

Diante da fala de Diego, Eva reagiu com ironia: "Sincerão é todo dia", sugerindo que as discussões sobre o jogo não precisam esperar a dinâmica. Enquanto Renata seguia explicando a situação, Eva demonstrou surpresa com a postura do ginasta. "Parece que alguém acordou, o gigante acordou", comentou.