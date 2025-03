Chuva forte com raios se espalha pela Grande SP; veja previsão do tempo

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo emitiu alerta para risco de alagamentos em toda a cidade nesta sexta-feira, 28. Na zona sul da capital, pode haver queda de granizo e intensas rajadas de vento.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, a chuva forte, com raios e ventos, já está se espalhando pela zona sul e região metropolitana, como Itapecerica do Serra e Mogi das Cruzes. "Tenha cuidado nas próximas horas", alerta a pasta.

"Áreas de instabilidade vindas da região de Juquitiba, começam a atuar na capital paulista de forma isolada e forte, com lento deslocamento. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte com potencial para queda de granizo na zona sul, nas subprefeituras de Parelheiros e M Boi Mirim", afirma o CGE.