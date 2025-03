Tarcísio: Em julho, teremos leilão do lote Paranapanema; em agosto, do túnel Santos-Guarujá

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou os próximos leilões que devem ocorrer no Estado em sua fala após a disputa pelo Lote Alto Tietê na B3 nesta sexta-feira, 28. Em julho, haverá o pregão do Lote Paranapanema e em agosto, o leilão do túnel imerso Santos-Guarujá. O republicano ainda mencionou que o leilão no novo centro administrativo paulista ocorrerá este ano.

O Lote Paranapanema consiste na concessão público-privada de rodovias atualmente operadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP), localizado na região sudoeste de São Paulo, ligando os municípios de Itapetininga e Ourinhos. Já o túnel imerso Santos-Guarujá consiste na parceria com o governo federal para obras que conectem as cidades por vias embaixo dágua.

No leilão de hoje, o Grupo Comporte arrematou a concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens urbanos do Estado de São Paulo nesta sexta-feira. Com uma oferta de 2,57% de desconto, desbancou a CCR, única concorrente na disputa. O porcentual será aplicado da mesma forma sobre três itens referentes às contraprestações que o Estado deverá pagar ao concessionário ao longo do contrato.

"Queria agradecer à CCR por fazer essa parceria nesta semana. Obrigado por atender essa série de oportunidades. Quero cumprimentar também o pessoal da Comporte, presente aqui hoje", disse Tarcísio. "Independente de vencer ou não, o simples fato de estarem aqui conosco hoje já significa muito. Significa que estamos na direção certa, que conseguimos trazer gigantes da mobilidade, empresas de altíssimo nível para participar conosco."

O projeto prevê R$ 14,3 bilhões em investimentos ao longo de 25 anos de contrato. As linhas leiloadas já estão em operação, então o objetivo da concessão é promover melhorias nas três linhas administradas atualmente pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

"Quando lançamos o programa de parcerias e investimentos, nossa meta era contratar 220 bilhões de reais em investimentos. Hoje, já passamos de 354 bilhões", afirmou o governador, que também mencionou que o projeto de sua Secretaria de Parcerias em Investimentos é referência na Europa. "Com os investimentos contratados hoje, já chegamos a 84 bilhões em transporte metroviário."