Carro capota e cai em lagoa na Barra da Tijuca

Rio - Um carro capotou e caiu dentro da Lagoa da Tijuca, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na madrugada deste sábado (2). O acidente aconteceu na Estrada da Barra, no Jardim Oceânico, e deixou dois ocupantes do veículo com ferimentos graves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel da Barra e o 2º Grupamento Marítimo (2GMAR) foram acionados para a ocorrência às 3h48. O acidente aconteceu embaixo da passarela do metrô, no sentido Muzema. O carro das vítimas capotou e acabou caindo dentro do lagoa. No local, os militares socorreram João Gabriel Silva, de 35 anos, e uma mulher identificada apenas como Luciana, 25.

As vítimas sofreram ferimentos graves e precisaram ser encaminhadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. Ainda não há informações sobre os quadros de saúde delas. Por conta do acidente, uma faixa da Estrada da Barra da Tijuca precisou ser interditada, próximo da ponte velha. Além dos bombeiros, a CET-Rio também atuou no local.