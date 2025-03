BBB 25: veja quem está no paredão e como foi a votação

Os participantes do Big Brother Brasil 25 enfrentaram a formação do 11º paredão da temporada na noite desta sexta-feira, 28, com direito a votação aberta na casa. A eliminação acontece neste domingo, 30.

Vinícius já estava no paredão, após perder uma rodada extra da Prova do Líder para João Gabriel, enquanto João Pedro garantiu a imunidade ao vencer a Prova do Anjo.

O Líder da semana, Maike, escolheu Delma para enfrentar a berlinda. A justificativa de Maike para a escolha foi baseada em atitudes de Delma que ele considerou incoerentes, como mudar de versão quando questionada sobre suas falas.

"Ela me colocou no paredão semana passada, depois disse que não faria isso tão cedo e, no dia seguinte, fez. Para mim, isso não faz sentido", explicou o líder.

Além disso, os votos da casa também definiram outro emparedado. Eva foi a participante mais votada da casa com seis votos, e se juntou a Vinícius e Delma na berlinda. No total, a votação ficou assim:

Diego Hypolito vota em Eva

Eva vota em Daniele Hypolito

Vinícius vota em Eva

João Gabriel vota em Daniele Hypolito

Renata vota em Daniele Hypolito

Guilherme vota em Eva

Daniele Hypolito vota em Eva

João Pedro vota em Daniele Hypolito

Vilma vota em Daniele Hypolito

Vitória Strada vota em Eva

Delma vota em Eva