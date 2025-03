Justin Timberlake e mais: O que toca hoje no Lollapalooza 2025? Veja horários e como assistir

O cantor Justin Timberlake é a principal atração do último dia do Lollapalooza 2025 neste domingo, 30. O artista se apresenta no principal palco do evento, o Palco Budweiser, que, mais cedo, também recebe o indie do Foster The People.

Para quem for acompanhar de casa, é possível assistir aos shows do festival, exceto o de Justin Timberlake, que não será transmitido, pelo Multishow, BIS ou Globoplay, a partir das 14h30. No streaming, o sinal será aberto (disponível para não assinantes) e vai revezar entre a programação do Multishow e do BIS.

Veja abaixo o que esperar das principais apresentações do dia e confira os horários de todos os shows segundo a programação oficial.

Foster The People

Pela quinta vez no Brasil, a banda indie toca antes de Justin Timberlake no Palco Budweiser e leva um gosto da nostalgia das primeiras edições do Lollapalooza. O grupo faz parte da clássica leva alternativa surgida nos anos 2010 e tem como seu principal hit a controversa Pumped Up Kicks, que descreve um tiroteio escolar.

O grupo já chegou a cogitar retirar a música do setlist de suas apresentações, mas a canção deve estar no show do festival.

Outros clássicos, como Houdini, também devem ser tocados.

Nas versões chilena e argentina do Lollapalooza, porém, fãs reclamaram da ausência de Imagination, outra faixa querida da banda, lançada em 2019.

Justin Timberlake

O cantor virou quase sinônimo de cultura pop no início do milênio, mas não enfrenta uma boa fase da carreira. Atualmente, Justin tenta driblar as recentes críticas que envolveram o seu nome - incluindo uma prisão e uma acusação de Britney Spears sobre a ter pressionado a fazer um aborto.

Para piorar, seu álbum mais recente, Everything I Thought It Was, foi recebido com indiferença pelo público e pela crítica.

Mas a imprensa internacional não poupou elogios para a atual turnê do cantor, Forget Tomorrow. Justin é conhecido pela precisão e por montar espetáculos grandiosos no palco. Resta saber se será à altura de seu R&B pop envolvente do início da carreira.

Horários dos shows no Lollapalooza neste domingo (30)

Palco Budweiser

12h40 - 13h30 - Sofia Freire

14h30 - 15h30 - Terno Rei

16h40 - 17h40 - Michael Kiwanuka

18h50 - 19h50 - Foster The People

21h30 - 23h - Justin Timberlake

Palco Samsung Galaxy

12h - 12h40 - Giovanna Moraes

13h30 - 14h25 - Clube Dezenove

15h35 - 16h35 - Neil Frances

17h45 - 18h45 - Parcels

19h55 - 21h25 - Tool

Palco Mike's Ice

12h40 - 13h30 - Charlotte Matou um Cara

14h30 - 15h30 - Marina Peralta

16h40 - 17h40 - Ca7riel & Paco Amoroso

18h50 - 19h50 - Bush

21h30 - 22h30 - Sepultura

Palco Perry's by Fiat

12h - 12h45 - Nana Kohat

13h - 13h45 - Due

14h - 15h - Agazero

15h15 - 16h15 - Any Mello

16h30 - 17h30 - Ruback

17h45 - 18h45 - Ashibah

19h15 - 20h15 - Barry Can't Swim

20h30 - 21h30 - Blond:ish

21h45 - 22h45 - Charlotte De Witte

Serviço

Lollapalooza Brasil

Dias 28, 29 e 30 de março

Autódromo de Interlagos, em São Paulo

R$ 1.050 (para um dia)