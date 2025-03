Carro atropela bebê e outras quatro pessoas em Arraial do Cabo

Rio - Um carro desgovernado atropelou um bebê de 1 ano e outras quatro pessoas, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O veículo estava vazio e estacionado, quando desceu uma ladeira da Alameda Pio XII, no Centro, de ré. O caso aconteceu na última sexta-feira (28), em um horário de movimentação de alunos de uma escola da região.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver duas mulheres caídas, na frente e na traseira do veículo, enquanto outras pessoas tentam mover o carro do lugar para tirar um bebê que havia ficado preso embaixo do automóvel. No registro, uma mulher se queixa do estacionamento no local e diz que já havia pedido a proibição à escola.

"Eu falei para a diretora para tirar esses carros daqui, que era para trancar o portão. Toda reunião a gente fala a mesma coisa, para não botar carro aqui, que não era para ter carro aqui", desabafa a mulher, nervosa. Confira abaixo. A via onde o acidente aconteceu costuma ser muito movimentada, por conta de uma escola particular e uma igreja católica.

Carro desgovernado atropela bebê e outras quatro pessoas em Arraial do Cabo



Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/hWGeu60hHr — Jornal O Dia (@jornalodia) March 30, 2025

As vítimas foram socorridas por uma equipe de resgate municipal e encaminhadas para o Hospital Geral de Arraial do Cabo. Até o momento, não há informações sobre o quadro de saúde dos feridos. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 132ª DP (Arraial do Cabo) e a perícia realizada no local. O motorista do veículo prestou depoimento e a distrital aguarda o comparativo das vítimas para fornecer informações que auxiliem na investigação.