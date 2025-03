Mulher é presa com cocaína escondida nas roupas no Aeroporto do Galeão

Rio – A Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher que transportava cerca de 1,5 kg de cocaína escondida em suas roupas, no fim da noite deste sábado (29), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte. A mulher, de 22 anos, é natural do Rio e pretendia embarcar em um voo com destino a Lisboa, em Portugal.



Durante as fiscalizações de rotina, agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) efetuaram a prisão em flagrante ao identificar a droga, que estava escondida dentro das roupas da passageira. Ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 25 anos de reclusão.