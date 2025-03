Carro cai em canal no Leblon e deixa dois feridos

Rio – Um carro caiu em um canal no Leblon, na Zona Sul, na noite deste sábado (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, a motorista e a passageira sofreram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



Uma faixa da Avenida Visconde de Albuquerque foi ocupada no momento do acidente para a retirada do veículo. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o carro foi removido na manhã deste domingo (30).

Carro capota na Barra da Tijuca

No mesmo dia, um carro também capotou e caiu dentro da Lagoa da Tijuca, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O acidente aconteceu na Estrada da Barra, no Jardim Oceânico, e deixou um ocupante morto e o outro com ferimentos graves.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Por conta do acidente, uma faixa da Estrada da Barra da Tijuca precisou ser interditada, próximo da ponte velha. Além dos bombeiros, a CET-Rio também atuaram no local.