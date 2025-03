Balão cai em fiação e assusta moradores da Tijuca

Rio - Dois balões caíram, na manhã deste domingo (30), na Tijuca e Vila Isabel, Zona Norte do Rio. O primeiro, na Rua Professor Gabizo, ficou preso a uma fiação elétrica e assustou moradores da região. A Polícia Militar informou que precisou acionar a Light para a retirada dos item.

De acordo com o Comando de Polícia Ambiental (CPAM) do Rio de Janeiro, os balões são produzidos com material inflamável e, quando soltos, não podem ser controlados, promovendo uma propagação rápida do fogo quando caem. Isso coloca em risco áreas de vegetação e de moradias, representando um perigo à integridade física das pessoas e ao meio ambiente.

Outro balão de grande porte caiu no quintal de uma casa na Rua Alexandre Calaza, nas proximidades do Parque Recanto do Trovador, em Vila Isabel, por volta das 11h. O artefato não pegou fogo, mas atraiu curiosos, que, da grade de um portão, ficaram observando uma pessoa no interior do terreno segurando e, em seguida, dobrando a lona.

Desde 1998, a prática é considerada crime, prevista na Lei nº 9.605, com pena de 1 a 3 anos de prisão, ou multa de, no mínimo, R$ 10 mil.