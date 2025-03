Eva é eliminada do 'BBB 25'

O BBB 25 anunciou quem foi a eliminada do Paredão deste domingo, 30: Eva. Vinícius e Delma, os outros "emparedados", foram salvos pelo público. O programa ainda contou com mais uma Prova do Líder, vencida por Maike, e a formação do Paredão entre Diego Hypolito, Vilma e Vinícius.

Em sua despedida da casa, a eliminada deixou um recado aos colegas: "Não tem como eu falar mais da minha vida sem falar de cada um de vocês. Vão fazer parte da coisa mais grandiosa que já vivi. Desculpa qualquer coisa. O jogo pede que a gente machuque dentro do jogo, mas sigam firmes e não passem por cima de quem vocês são por dinheiro nenhum".

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a relação dos participantes com suas duplas, e depois sobre a força de vontade de cada um no decorrer da atração.

Delma tinha sido indicada à berlinda pelo líder, Maike. Vinícius havia levado a pior em uma rodada extra da Prova do Líder e Eva foi a mais votada pela casa. Relembre aqui detalhes sobre a formação do Paredão.

Confira abaixo as porcentagens do Paredão:

- 51,35% - Eva

- 44,52% - Vinícius

- 04,13% - Delma