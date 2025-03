TV Brasil exibe nesta segunda Internacional X Sport pelo Feminino

A programação dapara esta segunda-feira (31) apresenta mais um jogo do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A1. Será a vez do confronto entre Internacional e Sport, a partir das 15h45, em partida válida pela terceira rodada da competição. O jogo será no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre (RS).

Com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), torcedores de todo o país podem acompanhar a TV Brasil. Para sintonizar em sua cidade, basta acessar a página da emissora na internet.

A TV Brasil tem ampliado a oferta de atrações esportivas em sua programação e o esporte feminino é prioridade. Exemplo disso é que, além do futebol, o canal transmite a Liga de Basquete Feminino (LBF), principal competição da modalidade e da qual a TV Brasil é emissora oficial.

Por causa da transmissão do jogo, não haverá edição do Sem Censura nesta segunda-feira (31).

Mesmo com mais posse de bola que o adversário, o Sport perdeu sua última partida contra o Real Brasília por 2 a 0, na tarde de quinta-feira (27). O placar jogou o Sport para a penúltima posição do torneio. O Internacional também não foi feliz no último confronto: perdeu por 3 a 0 contra o Red Bull Bragantino e está na antepenúltima colocação.

Recepção do público

As jornadas esportivas na programação da TV Brasil têm conquistado o público. A emissora obteve a melhor audiência do ano, no domingo (23), com a concentração de transmissões das finais dos campeonatos estaduais e início do Brasileirão Feminino.

Um dos destaques foi a partida do Brasileirão Feminino entre Cruzeiro e Grêmio, que ultrapassou 2,2 pontos de audiência no Distrito Federal e mais de um ponto nas praças Rio de Janeiro e São Paulo, alcançando 194 mil domicílios nas três cidades.

Sobre o Brasileirão Feminino A1

A edição de 2025 do Campeonato Brasileiro Feminino A1 reúne 16 clubes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. As equipes participantes são: Juventude, América-MG, Internacional, Bahia, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Ferroviária, Sport, Instituto 3B-AM, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio, Real Brasília, Corinthians, Flamengo e São Paulo.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, no site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Brasileirão Feminino Série A1 na TV Brasil

Internacional X Sport

Segunda-feira (31), às 15h45

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br