Atleta negro corre com colete à prova de balas em protesto

Rio - Um atleta negro chamou atenção ao participar da 7ª edição da Corrida do Túnel Charitas-Cafubá usando um colete à prova de balas. A prova aconteceu neste domingo (30), na orla de Charitas, em Niterói, na Região Metropolitana. A iniciativa realizada por Weslley Caitano, de 29 anos, foi um protesto contra o racismo no esporte.

Weslley Caitano é profissional de atletismo há dez anos e foi criado na comunidade do Fallet, no Rio Comprido, Zona Norte. O colete usado por ele na prova era uma peça cenográfica e não um item verdadeiro de proteção balística de uso restrito. Por baixo do equipamento, o jovem vestia uma camiseta com a frase "eu corro para deixar o racismo para trás". Confira abaixo.

O projeto "Corredor em Perigo", promovido pelo Alma Preta Jornalismo, tem como objetivo mobilizar a sociedade na luta contra o racismo no esporte e buscar medidas que permitam qualquer pessoa negra praticar esportes sem se preocupar com o preconceito e ameaças à segurança. Para mostrar a vulnerabilidade desses atletas, a iniciativa apostou no impacto visual que o colete à prova de balas traria.

"Ao aceitar participar desse projeto, me sinto como alguém que, apesar de ter fugido e se escondido dessas situações de ser vítima de racismo e preconceito, sei que isso não resolve o problema, só o contorna. Por isso participo desse projeto em que tento, da minha maneira e com meu depoimento e história de vida, colaborar, pelo menos um pouco, para mudar tudo isso de ruim que acontece em nossa sociedade", afirmou a atleta ao Alma Preta.