'Bunker do tráfico' é encontrado em casarão abandonado na Lapa

Rio - A Polícia Civil encontrou, neste domingo (30), um "bunker" usado como ponto de venda de drogas em um casarão abandonado na Lapa, Região Central do Rio.

Segundo as investigações, o espaço pertence a Wilton Carlos Rabello Quintanilha, conhecido como Abelha, uma das principais lideranças do Comando Vermelho. Dois homens foram presos em flagrante.

De acordo com a Civil, agentes da 5ª DP (Mem de Sá) tinham como objetivo reprimir o tráfico de drogas na Lapa, além dos crimes de roubos e receptação, impulsionados pela venda de entorpecentes. O casarão, que fica entre a Rua Joaquim Silva e a Travessa Mosqueira, era um local de comercialização de maconha, haxixe, skank, cocaína e crack. A corporação informou que usuários faziam filas para comprar os produtos. Cerca de 2 mil drogas foram apreendidas, gerando um prejuízo estimado de R$ 100 mil.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram uma espécie de "bunker do tráfico". O espaço era um cômodo isolado, com portas de aço, uma delas destinada a uma pequena passagem onde os criminosos poderiam fugir e a trancar por fora, inviabilizando as buscas contra eles. A estrutura de aço pesa mais de 300 kg.

As investigações apontam que os pontos de venda de drogas da Lapa tem ligações com lideranças da facção Comando Vermelho, que domina comunidades próximas, como o Morro dos Prazeres e o Fallet/Fogueteiro, ambas em Santa Teresa. O traficante Abelha é um dos investigados por lucrar com essa comercialização.

Prisões

Durante a ação, Magno Cavalcanti de Barros, de 27 anos, e Nathan Souza Resgate, de 22, foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas e resistência. Eles já tinham anotações pelos mesmos crimes, além de roubos.

Contra Nathan, foi cumprido um mandado de prisão preventiva, expedido após ele ser considerado evadido do sistema penitenciário. Segundo a Civil, o jovem recebeu benefício de saída temporária em outubro de 2024, mas não retornou para o cumprimento da pena, que também era por tráfico de drogas, voltando a traficar na Lapa.

Os dois foram autuados por resistência, pois, de acordo com a Civil, no momento da prisão, tentaram agredir os policiais para tentar fugir, bem como tiveram auxílio de parentes e traficantes, misturados aos usuários de drogas, que eram induzidos a atrapalhar a ação e libertar os presos.

Aqueles que prestaram auxílio na tentativa de fuga estão sendo investigados em inquéritos próprios.