'BBB 25': Renata duvida de fofocas externas e Vinícius nega apelido de 'velha sonsa'

A madrugada desta segunda-feira, 31, foi de dúvidas e justificativas no BBB 25. Com a eliminação de Eva do reality show, Renata se questionou se seu comportamento na casa e as informações que trouxe da Vitrine de Seu Fifi podem ter influenciado na saída da amiga. Do outra lado, Vilma apontou que Vinícius a chamou de "velha sonsa" e o brother negou a acusação.

Veja o resumo da madrugada no BBB 25:

Vitória consola Renata após eliminação de Eva

Com a eliminação da amiga no jogo, Renata achou o consolo de Vitória Strada no reality. Emocionada, a bailarina foi aconselhada pela atriz de que deveria ser forte também por Eva na competição. "Chora tudo que tiver para chorar e depois volta mais forte", disse Strada.

Renata contesta eliminação de Eva

No Quarto Nordeste, Renata duvidou de suas convicções no jogo e questionou o que a amiga, Eva, teria feito para ser eliminada em um Paredão com Delma e Vinícius. Horas depois, a bailarina foi consolada por Maike.

Vinícius comenta discurso de Vilma

No Quarto Anos 50, Vinícius repercutiu o comentário de Vilma, que ao puxá-lo no contragolpe, apontou que ele a chamou de "velha sonsa". O brother negou ter usado o termo e afirmou que Vilma nunca o questionou sobre o assunto. Vinícius contou aos aliados que acredita que Renata pode ter trazido essa informação "distorcida" da Vitrine de Seu Fifi.

Vitória opinou sobre a situação e disse que acha estranho o grupo do Fantástico ter segurado uma informação dessas por tanto tempo no jogo. A atriz diz que se Vinícius tivesse mesmo chamado Vilma de "velha sonsa", isso já teria repercutido no Sincerão.

Mais tarde, em conversa com João Pedro e João Gabriel, Vinícius voltou a falar sobre o termo "velha sonsa". O brother questionou os gêmeos se uma pessoa que disse isso teria ficado no programa como ele ficou. Os brothers concordaram.

Renata questiona informações da Vitrine de Seu Fifi

No quarto com os aliados, Renata se questiona sobre as informações que recebeu no shopping enquanto estava na Vitrine de Seu Fifi. A bailarina disse que ouviu comentários maldosos de Delma e que só fez confrontá-la sobre eles. "Será que se fiz alguma coisa que fez ela [Eva] sair? Daqui a pouco, se eu for para o Paredão, eu saio também?"

Diego diz que está cansado dos argumentos no 'BBB 25'

Indicado pelo líder Maike ao Paredão, Diego Hypolito desabafou com o grupo do Quarto Anos 50 sobre os argumentos usados na indicação. O ex-atleta disse que Maike usa sempre as mesmas falas e que está cansado de ouvir que resgata assuntos da primeira semana na casa.

Fantásticos especulam sobre resultado do Paredão

Os ex-integrantes do Quarto Fantástico opinaram sobre qual brother será eliminado no Paredão. João Gabriel apostou em Diego Hypolito para sair do reality, enquanto Maike acredita que o ex-ginasta é um forte oponente. "Se os dois [Diego e Vinícius] são fortes quem vai [sair] sou eu!", reagiu Vilma aos comentários. A carioca ainda disse que não queria disputar com Vinícius, mas queria o baiano no Paredão e não entende porque ele não saiu na última berlinda.

Vitória diz a Diego que se viu em Renata

Em conversa com Diego, Vitória lembrou da eliminação de Mateus, seu amigo e dupla no reality, e disse que viu Renata na mesma situação com a saída de Eva. "Já tem um tempo que tenho me dado super bem com a Renata, porque eu nunca tive nada contra ela. Ela só não tinha me dado muita abertura antes", disse a atriz. O ex-atleta disse a Vitória que ficou na mesa da cozinha apenas para desejar boa sorte a Vilma, mas que não consegue permanecer em um lugar onde uma pessoa não esteja falando com ele.

Gêmeos contam sobre a conversa que tiveram com Vinícius

Na cozinha, João Pedro e João Gabriel contam para Maike e Renata sobre a conversa que tiveram com Vinícius. Os gêmeos disseram que o baiano afirmou que não chamou Vilma de "velha sonsa". Renata acha que Vinícius pode ter usado o termo "de brincadeira" e alguém repercutiu com ela no shopping.

João Gabriel ainda contou que disse ao brother que será leal ao grupo Fantástico e votará nele quando for necessário.

A conversa continuou com Maike opinando que é arriscado Vilma afirmar que queria enfrentar Vinícius no Paredão. João Pedro disse que Diogo, filho da sister, dava limites a ela. Renata apontou que Vilma tem o direito de escolher quem vai enfrentar na berlinda.

João Gabriel disse que pensou em chamar Vilma para conversar sobre o apelido que ela deu a Vinícius, pois não acha legal. Renata aconselhou o brother a não se apegar a isso, pois se o apelido fosse ofensivo, eles apontariam isso para ela.