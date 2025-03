Primeira onda de frio do ano no Brasil deve começar no início de abril

O Brasil deve enfrentar a sua primeira onda de frio de 2025 a partir desta primeira quinzena de abril, conforme a empresa de meteorologia Climatempo. Os Estados do Sul e algumas regiões do Sudeste e do Centro-Oeste terão mudanças notáveis de temperatura durante curtos períodos, marcando a chegada do outono, que iniciou no Hemisfério Sul no último dia 20. No final do mês, o frio ganha mais força.

"Abril marca esta 'virada de chave' na temperatura, com a entrada das primeiras massas de ar frio por algumas áreas do interior do Brasil já na primeira quinzena do mês. Mas os períodos com 'ares de outono' serão curtos, de 3, 4 dias, e aí esquenta rapidamente e volta a sensação de calor, até no Sul do Brasil", diz o meteorologista da Climatempo Vinícius Lucyrio. O calor, no entanto, não deve ser tão intenso quanto o de fevereiro.

A Climatempo prevê a passagem de três massas de ar frio de origem polar pelo Centro-Sul do Brasil nesta primeira quinzena de abril. No final do mês, uma quarta massa de ar frio, com potencial para um resfriamento mais acentuado, deve chegar à região. A expectativa é de que o frio vá aumentando gradativamente ao longo do mês.

Com a passagem da terceira massa de ar frio, no fim da primeira quinzena de abril, pode haver geada nas áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em todas as capitais do Sul e do Sudeste, além de Cuiabá e Campo Grande, pode haver recorde de menor temperatura registrada no ano.

Veja as previsões para as três primeiras massas de ar frio de abril:

1ª massa de ar frio de origem polar

Quando: na virada de março para abril.

Intensidade: fraca no continente.

Influência no Brasil: Rio Grande do Sul, mas com leve resfriamento; o maior impacto será sobre a Argentina e sobre o Uruguai.

2ª massa de ar frio de origem polar

Quando: entre 5 e 9 de abril.

Intensidade: fraca a moderada no continente.

Influência no Brasil: Esfriamento moderado no Sul e leve na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, no extremo sul e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sul de Minas e na Zona da Mata Mineira. A menor temperatura deve ser em torno de 16°C e 17°C em São Paulo; 15°C e 16°C em Porto Alegre; 14°C e 15°C em Curitiba; 20°C no Rio de Janeiro; 18°C e 19°C em Belo Horizonte; e 22°C e 23°C em Cuiabá.

3ª massa de ar frio de origem polar

Quando: entre 12 e 16 de abril.

Intensidade: moderada a forte no continente

Influência no Brasil: Resfriamento moderado a forte na Região Sul, no centro-oeste e sul de Mato Grosso do Sul e no oeste, sul e leste de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, Sul de Minas e Zona da Mata Mineira, Grande Belo Horizonte, Espírito Santo, oeste e sul de Mato Grosso, o resfriamento deve ser moderado. A menor temperatura prevista para São Paulo e Porto Alegre é entre 14ºC e 15ºC; em Curitiba, 13ºC e 14ºC; em Belo Horizonte, 15°C e 16°C; e em Cuiabá, 18°C e 19°C.