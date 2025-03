Fernanda Souza parabeniza o ex Thiaguinho e Carol Peixinho por gravidez

A atriz Fernanda Souza parabenizou o seu ex-marido, o cantor Thiaguinho, e sua nova mulher, a influenciadora digital Carol Peixinho, pela chegada do primeiro filho do casal. Neste domingo, 30, a artista celebrou o anúncio da gravidez, revelado via postagem no Instagram, e desejou votos de felicidade e saúde ao casal.

"Que lindos! Estamos muito felizes e desejamos toda saúde e amor desse mundo para vocês 3!", escreveu Fernanda. "Que Deus os abençoe muito!" A atriz e o cantor foram casados por quatro anos, entre 2015 e 2019. Após a separação, no entanto, os dois mantiveram um bom relacionamento.

Já Thiaguinho e Carol estão juntos há três anos e meio. Os dois, que ainda não são casados, celebraram a chegada de uma criança na relação. Em uma mensagem emocionada, expressaram o quanto estão felizes e gratos pela novidade.

"Prontos pra viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos 3! Desde já, nossa família agradece todo o carinho que vamos receber! Bênção a caminho! Deus nos abençoe!" - escreveram no post, que trazia ainda um registro da ultrassonografia.

Além de Fernanda Souza, outros famosos parabenizaram o casal pela gravidez. "O amor já se manifestou em seu ser, e a partir de agora, vocês três se tornaram um só", escreveu o cantor Péricles, ex-companheiro de banda de Thiaguinho. "Parabéns meus amores, essa criança vai trazer ainda mais amor para essa família linda!", comentou Preta Gil.

"Êxtase de alegria para todos nós! Que amamos muito esse casal maravilhoso! Que Deus abençoe com muita saúde, pois do restante Vovô Belo vai estar aqui", escreveu o cantor Belo. "Ah, que amor! Saúde para essa família linda!", comentou a atriz Taís Araújo.

Outros nomes famosos também parabenizaram o casal, como os apresentadores Luciano Huck, Regina Casé e Fernanda Gentil, o surfista Gabriel Medina, os atores José Loreto, Marcos Vera e Claudia Raia, entre outros.