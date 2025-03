EBC: edital destina maior fatia a produções infantis e infantojuvenis

Com o objetivo de fomentar a economia criativa do audiovisual brasileiro e diversificar a programação da(Ancine). Com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, o edital soma R$ 110 milhões e está organizado em sete linhas temáticas, sendo que os segmentos infantil e infantojuvenil formam o maior grupo em valores.

No ar desde 2017, a faixa TV Brasil Animada oferece mais de cinco horas diárias de animações e produções infantis, a maioria nacionais. Desde a criação, a emissora pública se consolidou como janela importante dos conteúdos infantis nacionais, seja por meio de coproduções ou editais de fomento.

No edital, estão previstos R$ 10 milhões em investimentos para a produção infantil (6 a 9 anos) e mais R$ 20 milhões para infantojuvenil (10 a 13 anos). O edital deve contemplar no mínimo três conteúdos seriados de animação ou ficção infantis e quatro infanto-juvenis. Essas obras devem conciliar “conteúdo educativo com uma abordagem criativa, e que contemplem, preferencialmente, a diversidade regional e cultural do país”.

“Toda a demarcação das linhas de fomento foi feita a partir das demandas de grade e de um cuidadoso estudo de design de audiência; tanto a seleção quanto o acompanhamento dos projetos serão realizados por profissionais da TV Brasil; desta forma, ao final desse processo, será possível garantir que o objetivo crucial das políticas de fomento audiovisual foi atingido, isto é, o encontro das obras com o seu público”, afirma a diretora de Conteúdo e Programação da EBC, Antonia Pellegrino.

Edital Seleção TV Brasil

A chamada pública representa o maior investimento da história destinado ao campo público, com valor recorde de R$ 110 milhões, para contratação de, no mínimo, 35 produções independentes de conteúdo audiovisual brasileiro para a grade de programação da TV Brasil e da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Além das linhas infantil e infantojuvenil, serão selecionadas ainda produções nas seguintes temáticas: natureza e meio ambiente, futebol feminino, sociedade e cultura, produção e finalização de longas-metragens e produção de novela. Cada uma dessas linhas oferece possibilidades específicas de formatos, podendo ser produções unitárias ou seriadas, com quantidades de episódios e durações variadas.

“Este edital é amplo e contempla diversos segmentos e categorias, alinhando-se à proposta de uma programação rica e diversificada para a TV Brasil e para o sistema público de comunicação”, afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima. “Em parceria com a Ancine, esse é um investimento histórico em comunicação pública e na representação da diversidade brasileira por meio da produção independente brasileira”, complementa Lima.

Processo seletivo

O edital completo está disponível no endereço selecao.tvbrasil.ebc.com.br. As produtoras interessadas terão até 5 de maio para se inscrever pelo site. O processo seletivo se dará em três etapas subsequentes e eliminatórias: habilitação (checagem da documentação e do material enviados); avaliação preliminar (soma das notas atribuídas aos projetos); e avaliação final de investimento (sessão de pitching com os projetos finalistas de cada linha, avaliados pela comissão de seleção). Saiba mais acessando a íntegra do edital.