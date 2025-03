Polícia prende homem por perseguição e ameaça à ex-mulher

Um homem foi preso em flagrante, neste domingo (30), após ameaçar e perseguir a ex-mulher em Guapimirim, na Baixada Fluminense. A prisão ocorreu pouco depois de a vítima denunciar o caso na delegacia.



Segundo a Polícia Civil, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento de 29 anos e passou a fazer ameaças. Na tarde de domingo, ele invadiu a casa da ex-companheira e afirmou que a encontraria em qualquer lugar caso continuassem separados.



Após registrar a ocorrência, a mulher voltou à delegacia e relatou que o agressor tentou impedir sua entrada em casa e pegar seu celular. Ela também afirmou ter sido seguida a caminho da unidade policial.



Agentes da 67ª DP (Guapimirim) iniciaram as buscas imediatamente e localizaram o suspeito, que foi preso com base na Lei Maria da Penha.