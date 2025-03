Discussão no trânsito na região do Morumbi termina com uma pessoa baleada

Uma pessoa foi baleada após uma discussão no trânsito registrada na manhã desta segunda-feira, 31, na Avenida Guilherme Dumont Villares, na região do Morumbi, zona sul da capital paulista, de acordo com a Polícia Militar.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

"Segundo informações preliminares, uma pessoa teria ficado ferida após ser baleada durante uma discussão", confirmou a pasta.

De acordo com a ocorrência, a vítima ferida foi socorrida ao Pronto Atendimento do Hospital Universitário.

O caso está sendo apresentado no 89° DP (Morumbi), de acordo com a SSP.