PF retira de voo a Paris e prende mulher com dez quilos de cocaína na bagagem

A Polícia Federal prendeu uma mulher com dez quilos de cocaína na bagagem que havia sido despachada em um voo com destino a Paris no fim de semana. Ela já estava acomodada em seu lugar no avião quando os federais chegaram e a mandaram sair. Escoltada até a Delegacia da PF no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, a mulher, brasileira, foi autuada em flagrante após os peritos federais, diante de testemunhas, encontrarem dez quilos de cocaína no fundo falso de sua bagagem.

A suspeita sobre a passageira surgiu quando os policiais que fiscalizam malas despachadas com o auxílio de cães farejadores perceberam que poderia haver drogas na bagagem.

Prisões

No fim de semana agitado dos federais foram detidos 12 suspeitos ao todo, em ações distintas. Sete que levavam cocaína no estômago foram presos tentando embarcar para França, Portugal, Catar e Irlanda. A PF usou aparelhos de raios-x e espectrômetro de massa para identificar os passageiros que haviam engolido cápsulas de coca para tentar driblar a fiscalização.

As prisões ocorreram entre sexta, 28, e domingo, 30. Na rotina intensa que marca os fins de semana dos federais em Guarulhos, também foi preso um homem já procurado pela Justiça.

Os sete passageiros, seis homens e uma mulher, que tentaram viajar com cápsulas de cocaína no estômago tinham como destino a França (cinco deles), Portugal (1) e Irlanda (1). Segundo a PF, em razão do risco de morte, todos foram escoltados ao Hospital Geral de Guarulhos, onde permanecem sob custódia da Polícia Penal até que possam expelir a droga com segurança.

Duas mulheres que iriam embarcar para a França foram presas. Cada uma levava um quilo de cocaína, em cápsulas ocultas sob suas roupas. Uma delas tentou fugir da área restrita, mas foi capturada logo em seguida.

Um boliviano foi detido com dois quilos de cocaína em fundo falso de sua mala. Ele pretendia seguir para o Catar com conexão posterior para a Turquia.

Um outro suspeito, já com prisão decretada, foi capturado quando tentava realizar procedimentos migratórios.