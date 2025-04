Trama de 'Vale Tudo': o que você precisa saber sobre a novela

O remake da novela Vale Tudo estreia nesta segunda-feira, 31, às 21h20 (horário de Brasília) na TV Globo e no Globoplay. Considerada por muitos como um dos maiores folhetins da história da televisão brasileira, a nova versão busca atualizar e recontextualizar a temática central da obra - afinal, vale tudo para se dar bem na vida?

A novela, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères em 1988, agora é capitaneada por Manuela Dias. No remake, o elenco é composto por Taís Araújo, Débora Bloch, Bella Campos, Paolla Oliveira, Renato Góes, Alice Wegmann, Humberto Carrão, Cauã Reymond e Carolina Dieckmann.

Apesar de contar com algumas mudanças importantes na trama, os pontos centrais da narrativa continuam o mesmo. A novela segue a relação conflituosa entre a mãe Raquel (Taís Araujo) e a filha Maria de Fátima (Bella Campos). Em 2025, Raquel é uma guia de turismo que atua em Foz do Iguaçu, no Paraná. Trabalhadora e honesta, a mãe vive uma vida simples, mas digna.

Em contrapartida, Maria de Fátima sonha em se tornar uma influenciadora digital e viver uma vida de luxos e riquezas. Sem contar para mãe, a filha vende o imóvel da família e se muda para o Rio de Janeiro, se infiltrando na elite carioca para se tornar rica e famosa. Raquel, então, vai atrás da filha para tentar colocar juízo na cabeça da jovem.

Maria de Fátima engata em um relacionamento com o inescrupuloso César Ribeiro (Cauã Reymond), um modelo que a convence a seduzir Afonso Roitman (Humberto Carrão), um dos herdeiros de uma das famílias mais ricas do Brasil. Enquanto isso, Raquel passa a vender sanduíches na praia e conhece o administrador de empresas Ivan (Renato Góes), por quem se apaixona.

Maria de Fátima, então, se torna amiga da produtora de conteúdo Solange Duprat (Alice Wegmann), namorada de Afonso, para se aproximar do jovem empresário e seduzi-lo, roubando-o para si. O que ela não esperava, no entanto, era que o retorno da mãe de Afonso, a impiedosa Odete Roitman (Débora Bloch), pudesse modificar os seus planos.

Odete é diretora da companhia aérea Transcontinental Airlines (TCA), uma das maiores empresas do País. Ela, que odeia o Brasil e o seu povo, é conhecida por controlar a vida dos filhos e maltratar aqueles que considera inferior - especialmente seus funcionários e pessoas de classe social mais pobre.

Além de Afonso, Heleninha Roitman (Paolla Oliveira) também sofre nas garras da mãe. A artista plástica sofre com alcoolismo e tem um filho com Marco Aurélio (Alexandre Nero), braço direito de Odete na TCA. O casal se separou há alguns anos, mas Marco Aurélio ainda atormenta a vida de Heleninha e usa o filho dos dois para manipulá-la.

Ao Estadão, o diretor-geral da novela Paulo Silvestrini explicou como as duas versões se relacionam. "Eu quero fazer uma novela para quem viu e para quem não viu a obra original. Para quem viu, a memória afetiva tem um valor inestimável - e eu não quero frustrar a expectativa desse público. Da mesma forma, quero dar a um público jovem, que talvez nunca tenha acompanhado uma novela, a chance de conhecer por que essa obra audiovisual há tantos anos é tão querida pelo povo brasileiro".