Trump assina ordem executiva para coibir agiotagem que infla valores de ingressos para shows

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou outra ordem executiva nesta segunda-feira, 31, que visa coibir a revenda abusiva de ingressos e trazer reformas para a indústria de ingressos para entretenimento ao vivo no país.

A medida orienta a Comissão Federal de Comércio (FTC) a trabalhar com o Procuradoria-Geral para garantir que as leis de concorrência sejam aplicadas adequadamente na indústria de shows e entretenimento.

Um dos objetivos é garantir a transparência de preços em todas as etapas do processo de compra de ingressos, incluindo o mercado secundário. A ordem estabelece a necessidade de se avaliar e, se apropriado, tomar medidas de execução para evitar conduta injusta, enganosa e anticompetitiva no mercado secundário de ingressos.

A indústria de shows ao vivo e entretenimento norte-americana tem um impacto econômico nacional total de US$ 132,6 bilhões e sustenta 913.000 empregos, diz a ordem executiva. Mas o segmento foi prejudicado por intermediários inescrupulosos que impõem taxas exorbitantes aos fãs sem nenhum benefício aos artistas.