Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de abril de 2025

Nascimento do compositor e violonista mineiro Claudionor Cruz (115 anos) - nas décadas de 1940 e 1950º artista foi um dos mais requisitados para gravações e apresentações em rádios. Nessa época, atuou nas rádios Nacional, Globo, Tupi e Municipal, no Rio de Janeiro. Atuou ainda nas TVs Rio e Educativa, no Rio de Janeiro e Excelsior e Cultura, de São Paulo

Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil - data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen

Morte do Papa polonês Karol Józef Wojtyła, o João Paulo II (20 anos) - chefe da Igreja Católica entre 16 de outubro de 1978 até o dia do seu falecimento

Lançamento do primeiro modelo do iPad pela Apple (15 anos)

Morte da cantora estadunidense de jazz Sarah Vaughan (35 anos) - descrita por Scott Yanow como "uma das vozes mais maravilhosas do século 20". No final da década de 1970, Sarah gravou discos no Brasil para as extintas gravadoras RCA e Philips, acompanhada de grandes ícones da música brasileira de projeção mundial como Wilson Simonal, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Milton Nascimento, Hélio Delmiro, dentre outros

Fundação do Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho (IEPIC) (190 anos) - uma instituição de ensino público secundário estadual que tem como precursora a "Escola Normal de Niterói", primeira instituição pública do gênero nas Américas

Morte do bicheiro paulista Natalino José do Nascimento, o Natal da Portela (50 anos) - muito conhecido por sua atuação na escola de samba Portela

Nascimento do músico, compositor e violonista fluminense Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga (135 anos) - compôs "Pelo Telefone", o primeiro samba gravado no Brasil e no mundo. Embora poucas fontes indiquem o ano de "1889" como o de seu nascimento, a data amplamente adotada, como na presente lista, é 05/04/1890

Morte do goleiro paulista Moacir Barbosa (25 anos) - considerado um dos maiores goleiros de sua época, Barbosa é mais lembrado por sua participação na derrota da seleção brasileira na final da Copa do Mundo de 1950, contra o Uruguai

Morte do bailarino e coreógrafo russo Vaslav Nijinski (75 anos) - conhecido por revolucionar o balé no século XX. A ele é atribuído o início da dança moderna

Nascimento do cantor e compositor fluminense Roberto Silva (105 anos) - na década de 1940, realizou suas primeiras gravações, e foi do elenco das rádios Nacional e Tupi. Nesta última ficou conhecido como "príncipe do samba", e suas interpretações são características pelo estilo sincopado e levemente dolente que encontrou para cantar samba, inspirado em dois ídolos anteriores, Cyro Monteiro e Orlando Silva

Acidente aéreo do voo Transbrasil 303 em Florianópolis-SC (45 anos) - após o acidente, a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Infraero desenvolvem e implementam tecnologias de controle de voos mais seguras no Brasil

Morte da cantora fluminense Helena Costa, a Heleninha Costa (20 anos) - em 1946, a convite de César Ladeira, transferiu-se para a Rádio Nacional, participando do programa "Música do coração" e dos melhores musicais noturnos da emissora

Reinauguração do Museu do Relógio Dimas de Melo Pimenta (20 anos)

Morte do clarinetista, saxofonista e compositor mineiro Abel Ferreira (45 anos) - entrou para a Rádio Nacional em 1949, apresentando-se como líder da "Turma do Sereno". Em 2011, foi lançado pelo selo Descobertas, em convênio com o Instituto Cultural Cravo Albin (ICCA) a caixa "100 anos de música popular brasileira" com a reedição em quatro CDs duplos dos oito LPs lançados com as gravações dos programas realizados pelo radialista e produtor Ricardo Cravo Albin, na Rádio MEC em 1974 e 1975

Nascimento da cantora mineira Carminha Mascarenhas (95 anos) - integrou o grupo "As Eternas Cantoras do Rádio", ao lado de outras como Ellen de Lima, Carmélia Alves e Violeta Cavancanti

Morte do poeta, dramaturgo e teórico russo Vladimir Vladimirovitch Maiakovski (95 anos) - também chamado de "o poeta da Revolução", frequentemente citado como um dos maiores poetas do século XX, ao lado de Ezra Pound e T.S. Eliot, bem como "o maior poeta do futurismo"

Dia Nacional da Botânica - a data foi instituída pelo Decreto de Lei nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius

Nascimento do médico francês Philippe Pinel (280 anos) - considerado por muitos o pai da psiquiatria

Nascimento da cantora e atriz fluminense Aurora Miranda da Cunha Richaid (110 anos)

Morte do cantor paulista Cândido Botelho (70 anos) - em 1936, fez parte da delegação paulista que compareceu à inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. No mesmo ano, gravou a embolada "Passarinho verde", de motivo popular e a modinha "Viola quebrada", de Mário de Andrade. Transferiu-se para o Rio, em 1937, atuando na Rádio Nacional e Rádio Jornal do Brasil, apresentando-se diariamente no programa "A hora do Brasil" e no teatro

Morte do cantor, compositor e humorista mineiro Joaquim Silvério de Castro Barbosa (50 anos) - em 1936, participou com Dircinha Batista e Jorge Murad na Rádio Nacional do programa Palmolive, que alcançou muito sucesso

Brasil participa de sua primeira Olimpíada, nos Jogos Olímpicos de Verão de 1920, em Antuérpia na Bélgica (105 anos)

Dia do Disco de Vinil - a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1968

Dia do Diplomata - marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira

Fundação da primeira rádio Brasileira, a Rádio Sociedade, atual Rádio MEC (102 anos)