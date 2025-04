Dez cidades do Rio Grande do Sul são afetadas por fortes chuvas

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou, nesta terça-feira (1º), que dez municípios registraram algum tipo de ocorrência causada pela forte chuva que atingiu principalmente a Região Metropolitana de Porto Alegre, na tarde de segunda-feira (31).

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) registrou - em poucas horas - mais de 60 milímetros (mm) de chuva em Porto Alegre.

Nas redes sociais, a população publicou imagens de uma tromba d’água no rio Guaíba. Além do grande volume de chuvas, os ventos chegaram a 110 km/hora na capital, segundo a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica.

As principais ocorrências envolveram destelhamento de residências e prédios públicos. Em Canoas, a 19 quilômetros de Porto Alegre, 256 casas foram afetadas e, em Eldorado do Sul, o vendaval atingiu 450 casas e mais 15 escolas. De acordo com a Defesa Civil, as aulas foram suspensas em toda a rede municipal nesta terça-feira.

Pelas redes sociais, o governador do estado, Eduardo Leite, informou que, além da Defesa Civil, atuam nas áreas atingidas a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. “A prioridade é garantir a segurança da população e a rápida resposta às demandas mais urgentes”, esclareceu.

Cidades atingidas

Os municípios que já reportaram danos à Defesa Civil do estado foram:

Bom Retiro do Sul: houve queda de árvores que provocaram, em um ponto, a derrubada de um poste e, em outro ponto, rompimento dos fios de baixa tensão.

Butiá: três casas destelhadas, sendo uma no bairro Charrua e duas casas no bairro Santa Rita.

Cachoeirinha: houve destelhamento de três residências e um comércio e queda de galho obstruindo o passeio público.

Canoas: houve 256 residências com telhados danificados, queda de 62 árvores e 35 escolas com algum dano. Ocorreram danos no telhado de cinco postos de saúde. Bairros Rio Branco, Fátima, Harmonia, Niterói, São Luiz Mathias, Mato Grande Vila Cerne, cinco colônias, Santo Operário e Igara ficaram parcialmente sem energia elétrica.

Eldorado do Sul: cerca de 450 casas e 15 escolas municipais foram atingidas pelo mau tempo. Não haverá aula na rede municipal nas próximas horas.

Inhacorá: a cidade anunciou prejuízos em residências devido aos ventos fortes, ocasionando queda de árvores.

Minas do Leão: casas e prédios destelhados, grande quantidade de postes e árvores obstruindo as vias. Duas pessoas ficaram feridas.

Nova Santa Rita: reportou o destelhamento de residências, queda de árvores sobre casa e veículo. Quedas de árvores com galhos obstruindo as vias e o passeio público.

Porto Alegre: pontos de atendimento de saúde comunicaram intercorrências (danos em telhados, água nas instalações e falta de energia elétrica). Carreta tombou com a força dos ventos que atingiram a nova ponte do Guaíba.

Triunfo: danos materiais no telhado de um asilo da cidade. O Corpo de Bombeiros Militar esteve no local.