Mulher morta no tiroteio em São Gonçalo voltava do médico com filha no colo

Rio - Camilla Viana Fernandes, 36 anos, que morreu baleada durante um tiroteio na Rua Nilson Gonçalves Mota, no bairro Apollo 2, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi atingida enquanto voltava do médico com a filha, de apenas 4 meses, no colo. O irmão caçula da vítima, Victor Fernandes, 22, disse que ela era moradora da região e não tinha nenhum envolvimento com o crime. Outros três homens morreram no confronto.



"Ela foi mais uma vítima do descaso em que se encontra a segurança desse país, mais uma vítima da violência. Minha irmã estava passando no local errado, na hora errada e com minha sobrinha, que ainda vai fazer cinco meses. Ela voltava do médico porque minha sobrinha estava com febre e vomitando", disse.



A criança chegou a cair do colo da mãe no momento dos disparos e precisou ser encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas recebeu alta na manhã desta terça (1º). Segundo o irmão, a bebê teve apenas uma fratura na cabeça e passa bem.



Camilla deixa mais oito filhos, o mais velho de 18 anos. "Mais uma pessoa inocente morre por conta da violência do estado e isso não pode ficar assim. Meus sobrinhos agora estão sem mãe, muito triste de verdade, estamos muito abalados", lamentou Victor.



A vítima era mãe solteira e criava os filhos com ajuda da família. "Camila não tinha recursos, vivia com ajuda da minha mãe e do bolsa família, não tinha como trabalhar por conta das crianças", explicou.

O corpo de Camilla ainda está no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. Até o momento, o local e horário do enterro ainda não foram definidos.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

Na ocasião, equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionadas para a ocorrência. No local, encontraram os homens Natan da Silva Gomes, 21 anos, Igor Cristian Barone Ribeiro, 28, e Thauan Azevedo Soares, 27, além de Camilla, já sem vida.

Segundo moradores, a região não contava com tiroteios frequentes, mas um grupo rival teria invadido a localidade durante a madrugada. O confronto ocorreu entre traficantes locais, integrantes da facção Comando Vermelho (CV), e milicianos do bairro São Joaquim, em Itaboraí.