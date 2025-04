'BBB 25': João Pedro imita Renata e chama sister de 'gay insuportável'

Uma brincadeira feita por João Pedro na manhã desta terça-feira, 1º, no BBB 25 gerou desconforto em Renata. No Quarto Nordeste, enquanto os participantes se preparavam para um evento anunciado pela produção, a bailarina questionou se precisariam usar "roupas leves e tênis". O brother, então, imitou a forma de falar da sister e comentou: "A bicha maluca. Gay insuportável".

Renata não gostou do comentário e reagiu: "Tá vendo? Isso é uma brincadeira ofensiva". João Pedro tentou minimizar a situação e pediu um abraço, mas a sister recusou. "Não, isso é o tipo de brincadeira que eu não gosto", afirmou a bailarina.

Ao perceber que Renata se incomodou, Maike alertou o amigo: "Ela não gostou, mano, da sua brincadeira". João Pedro, no entanto, rebateu: "Ela 'zoa' com 'nós' e 'nós' não pode brincar com ela". Apesar da justificativa, o brother acabou aceitando o conselho de Maike e pediu desculpas quando Renata saiu do banheiro.

João Gabriel, irmão gêmeo de João Pedro, também entrou na conversa e questionou a bailarina sobre a situação. "O que é a brincadeira, Renata? Meu irmão falou que você é insuportável?", perguntou. Ao ouvir a confirmação, ele tentou minimizar o episódio, alegando que era apenas uma piada.

Renata, por sua vez, reforçou que o limite do humor pode variar de pessoa para pessoa: "A gente tem níveis diferentes de brincadeira", concluiu.