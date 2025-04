Milly Alcock: conheça a atriz que dará vida à Supergirl nos cinemas em 2026

O produtor James Gunn, atualmente CEO da DC Studios, divulgou uma novo foto da atriz Milly Alcock caracterizada como Supergirl. Intitulado Supergirl: Woman of Tomorrow (A Mulher do Amanhã, em português), o filme da super-heroína estreia nos cinemas em junho de 2026.

"Hoje celebramos Supergirl e todas as suas várias encarnações. Mal podemos esperar para você ver a versão mais recente, retratada pela indomável Milly Alcock", escreveu Gunn na legenda. Mais informações sobre o longa e a personagem podem ser reveladas nesta terça-feira, 1º, durante o painel da Warner Bros. Discovery na Cinemacon.

Quem é Milly Alcock, a nova Supergirl da DC?

A atriz australiana de 24 anos é mais conhecida por A Casa do Dragão, série da HBO derivada de Game of Thrones, em que interpretou a jovem Rhaenyra Targaryen. Ela foi indicada ao prêmio de melhor atriz coadjuvante em série dramática no Critics' Choice Television Awards de 2023.

Até então, Milly só tinha feito trabalhos pequenos na TV australiana como High Life, Janet King e Upright - série que lhe rendeu o prêmio de Estrela em Ascensão em 2018, concedido pelo Casting Guild of Austrália.

Ela iniciou na carreira de atriz aos 14 anos, mas, antes de conquistar o papel de Rhaenyra e se tornar um rosto conhecido, precisou recorrer a outras atividades para complementar a renda. "Eu estava lavando louças em um restaurante, morando no sótão da minha mãe", relatou a um jornal.

Na época com 22 anos, Milly confessou ter dificuldades para lidar com a fama. "Ver meu rosto por todo lado é exaustivo, e ninguém deveria precisar passar por isso. É horrível. Não sei como as socialites do mundo fazem isso porque está me enlouquecendo", disse em uma entrevista à Nylon.

Ela ainda contou que se inspira na carreira do astro em ascensão Paul Mescal. "Quero uma carreira longa e fazer isso de forma inteligente", disse Milly. O papel da super-heroína será o primeiro grande trabalho da jovem australiana nas telonas.

Como será o novo filme da Supergirl?

A trama de Supergirl: Woman of Tomorrow será baseada na saga homônima de HQs da DC, escrita por Tom King e ilustrada pelos brasileiros Bilquis Eveley e Mat Lopes. Na história, a protagonista viaja pelo espaço em busca de vingança e justiça, ao lado de uma jovem guerreira chamada Ruthye Marye Knoll, para encontrar o assassino do pai da menina. A direção será de Craig Gillespie (de Cruella e Eu, Tonya), com roteiro assinado por Ana Nogueira.

O filme será o segundo lançamento da nova versão do universo DC nos cinemas. Ainda neste ano, em 10 de julho, estreia Superman, dirigido pelo próprio James Gunn. Segundo especulado por veículos especializados dos EUA, é possível que a Supergirl tenha sua primeira aparição nesse longa. O chefe da DC não confirmou a informação até o momento.

O elenco de Supergirl também terá Jason Momoa, ex-Aquaman, no papel de Lobo, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll, Matthias Schoenaerts como o vilão Krem das Colinas Amarelas, David Krumholtz como Zor-El e Emily Beecham como Alura In-Ze.