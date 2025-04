Garis encontram menina recém-nascida no meio do lixo na Zona Norte

Uma recém-nascida foi resgatada por garis da Comlurb na madrugada desta terça-feira (1º) após ser encontrada no lixo na Rua Ouro Preto, entre Quintino e Cascadura, na Zona Norte do Rio. A bebê foi levada ao Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, em Madureira, onde está internada em estado estável. O Conselho Tutelar e a Vara da Infância foram notificados.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a menina enrolada em uma pequena manta, nos braços de um dos trabalhadores. "Pessoal joga no lixo, cara. No lixo! O ser humano, cara. Pessoal sem responsabilidade", lamentou um dos garis ao perceber que a criança quase foi despejada no caminhão de coleta.



A Polícia Militar informou que agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados e conduziram a bebê ao hospital. O caso foi registrado na 40ª DP (Honório Gurgel).



Por meio de nota, a Comlurb afirmou que a recém-nascida recebe acompanhamento médico e multiprofissional.



"A Comlurb lamenta que um bebê tenha sido abandonado nessas condições e parabeniza seus colaboradores pela atuação exemplar", informou a companhia.