Setor bélico deve atuar junto ao governo, diz governador do Rio

“Cerca de 90% do armamento apreendido pelas nossas polícias em 2024 vêm de outros países. Foram 15 mil armas recuperadas pelo Estado em um ano. Precisamos entender que esse poder bélico nas mãos erradas provoca insegurança e atinge toda a população. Por isso, a importância da indústria em também fazer parte do enfrentamento ao crime organizado, tendo a gerência sobre o caminho dos armamentos e atuando em conjunto com o governo federal no controle do tráfico internacional de armas”, reforçou Castro.

“O setor bélico deve atuar junto ao governo, no controle e monitoramento das armas, após o processo de venda, para combater a entrada dos equipamentos pelas fronteiras do país”. A declaração do governador Cláudio Castro foi durante a abertura nesta terça-feira (1º), da 15ª edição da Feira Internacional de Defesa e Segurança (LAAD Security & Defence), realizada no Riocentro.

As forças de segurança do Estado participam da feira com a exposição de equipamentos em três estandes. A Polícia Militar levou o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, além de novas viaturas com sistemas de câmeras acopladas com softwares de reconhecimento facial e leitura de placas e ainda drones de última geração.

Já a Polícia Civil mostrou os equipamentos utilizados pelos institutos de Polícia Técnico-Científica. A Coordenadoria de Recursos Especiais, (Core), apresentou o Esquadrão Antibomba. As ações de combate à violência contra a mulher também fazem parte da programação apresentada pela corporação.

O Corpo de Bombeiros exibiu o Detector de Vidas, que é o novo recurso tecnológico que auxilia os militares nas buscas por vítimas vivas em ambientes acometidos por desastres, além de espaços interativos e exposições de novas viaturas.

A maior feira internacional de defesa e segurança da América Latina conta com mais de 350 expositores, incluindo fabricantes e fornecedores de tecnologias e armamentos para as forças de segurança e Forças Armadas. A feira é realizada até a próxima sexta-feira (4), com apresentação dos equipamentos mais modernos de defesa e segurança utilizada pelos países.