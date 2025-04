Correção: Caixa firma compromissos para COP30 com R$ 50 milhões de fundo para áreas degradadas

A matéria publicada nesta terça-feira, dia 1º, continha um erro no quarto parágrafo. A Caixa, por meio de sua assessoria, corrigiu uma informação mencionada por seu presidente, Carlos Vieira, a respeito do Fundo Socioambiental (FSA). O correto, segundo o banco público, é que o FSA é alimentado com 2% do lucro líquido ajustado da Caixa, e não por recursos de multas ambientais, como foi dito inicialmente pelo presidente. Segue o material com a correção:

A Caixa anunciou os compromissos socioambientais firmados pela instituição à COP30 nesta terça-feira, 1º. Esses compromissos preveem a disponibilização de R$ 50 milhões em recursos não reembolsáveis do Fundo Socioambiental (FSA) que serão aplicados em ações de recuperação de áreas degradadas e bioeconomia na região amazônica.

Em evento, o banco assinou acordos com os ministérios do Desenvolvimento Agrário e Meio Ambiente. Com o MDA, foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica para o lançamento de uma chamada pública do FSA do banco para promover a recuperação de áreas degradadas para fins produtivos, no valor de R$ 50 milhões. Já com o MMA foi estabelecida uma parceria para estruturar programas, projetos, ações e outras iniciativas de promoção de políticas ambientais e climáticas.

Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, após a assinatura do acordo, o banco e a Pasta lançarão um edital para que cooperativas e associações possam concorrer com projetos com foco na restauração florestal com espécies produtivas, como açaí, cupuaçu e dendê. A ideia é mudar a lógica e estimular a bioeconomia como potencializadora de maiores ganhos para as opulações legais. "Queremos apresentar na COP um resultado muito substantivo desse acordo que estamos assinando aqui", diz, projetando que esse será o maior programa de reflorestamento do mundo

O FSA é alimentado por receitas obtidas por 2% do lucro ajustado da Caixa e parte do fundo será revertida para preservação. Ainda serão definidas as regras para o edital e, por isso, não é possível estimar o impacto de multiplicação desse investimento.

Durante sua fala no evento, o presidente do banco estatal, Carlos Vieira, mencionou que discutiu questões de regulação da Caixa com o Banco Central nesta semana. Ao fim da apresentação, ele foi questionado sobre a avaliação do momento em que há a tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB e apreensão sobre o Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Vieira se limitou a dizer que esse tema não diz respeito ao banco, mas que se essa operação for sustentável, o mercado perceberá e ela será bem-vinda.