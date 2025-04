Quadrilha das falsas franquias de lojas de empadas é alvo da polícia

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quarta-feira (12), uma operação contra uma quadrilha acusada de vender falsas franquias de lojas de empada e causar um prejuízo de cerca de R$ 1 milhão às vítimas. Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados na Freguesia e Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e em Queimados, na Baixada Fluminense.

De acordo com o apurado, um homem vendia uma suposta franquia de loja de empada. As investigações, no entanto, apontaram falsidades nos contratos, uma vez que a marca sequer possui registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Segundo as investigações da 12ª DP (Copacabana), para aplicar o golpe, foram utilizadas diversas pessoas jurídicas distintas, como detentoras da marca, além de terceiros para intermediar as negociações. Algumas vítimas pagaram por um quiosque da franquia e nunca receberam, enquanto outras ganharam pontos que estavam com aluguéis atrasados e foram despejados, perdendo todo o investimento realizado.

Em um dos casos, após diversas reclamações, o investidor recebeu de volta o valor pago de quase R$ 300 mil, mas os cheques enviados pelo investigado não tinham fundos.



Até o momento, foram identificadas 10 pessoas lesadas financeiramente, somando um prejuízo financeiro direto estimado em R$ 1 milhão. A 12ª DP também identificou dois suspeitos, sendo um apontado como chefe da quadrilha e dono da falsa empresa.



Durante o cumprimento dos mandados, nesta quarta, os agentes apreenderam celulares e aparelhos eletrônicos, em uma residência de luxo na Barra da Tijuca, onde mora um dos investigados.



As investigações continuam para analisar todo material arrecadado nessa primeira fase da operação e verificar o possível cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.