Vídeo: bandidos invadem velório e colocam fogo em corpo de rival

Um grupo de criminosos invadiu um velório e ateou fogo no corpo de um homem que estava sendo sepultado em Trairi, no interior do Ceará, na manhã de terça-feira (1°). Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem de 18 anos.



Criminosos incendeiam corpo em velório no Ceará.



Um vídeo, registrado por parentes e amigos da vítima, mostra o caixão em chamas durante o velório.

O suspeito foi levado à Delegacia Municipal de Trairi, onde foi autuado por organização criminosa, por perturbação de cerimônia funerária, vilipêndio, por causar incêndio e corrupção de menor.

A SSPDS informou ainda que outras três pessoas também foram conduzidas à delegacia. A participação do trio será investigada.



De acordo com as informações iniciais, os suspeitos pertencem a uma facção rival à da vítima.



O cadáver era de um homem que havia sido baleado em um confronto com policiais militares durante uma tentativa de invasão a um território controlado por outro grupo criminoso na madrugada de segunda-feira (31).