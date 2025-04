Quem é a brasileira que ficou em segundo lugar no 'Big Brother' italiano e causou polêmica

A brasileira Helena Prestes, 34 anos, terminou o Grande Fratello, versão italiana do Big Brother, em segundo lugar. A final do programa foi ao ar na segunda-feira, 31, com vitória da cantora Jessica Morlacchi, sua principal rival no jogo.

Desde então, o nome de Helena passou a figurar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais - tanto pelo desempenho no programa quanto pelas polêmicas acumuladas ao longo da temporada.

Quem é Helena Prestes?

Helena é modelo, natural de São Paulo, e começou a trabalhar cedo como balconista para ajudar no sustento da família. Aos 16 anos, iniciou a carreira nas passarelas e também se destacou no basquete antes de seguir exclusivamente no mundo da moda.

Atualmente, soma mais de 380 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha bastidores do trabalho, viagens e parte de sua rotina pessoal.

Polêmicas

Ao longo do reality, Helena se envolveu em diversas discussões com outros participantes. Um dos momentos mais criticados do programa foi sua postura diante da colega Zeudi Di Palma, modelo de 23 anos que se identifica como bissexual. As duas tiveram um envolvimento no início do confinamento, mas passaram a se desentender conforme o jogo avançava.

Helena passou a questionar a orientação sexual da participante e sugeriu que Zeudi usava o tema como estratégia. "Ela está fazendo uma historinha para criar hype com as mulheres", disse. Também afirmou que a italiana "instrumentaliza coisas sérias" e chamou de "um show" o relato dela sobre como foi assumir gostar de mulheres.

As falas geraram reações nas redes sociais e levaram a acusações de homofobia. Fãs de Zeudi chegaram a enviar um avião com a mensagem: "A sexualidade não é uma confusão. Estamos com você". Ao ver o recado, Helena chamou a ex-aliada de falsa. A modelo ainda não comentou publicamente as críticas.

O que aconteceu com Helena no reality?

A participação da brasileira também foi marcada por um confronto com a cantora Jessica Morlacchi. Em uma das discussões, após ser chamada de "imbecil", Helena reagiu jogando uma chaleira com água na direção da rival. Jessica não foi atingida, e a produção interveio.

Helena acabou eliminada em janeiro, mas voltou à casa poucos dias depois graças a uma repescagem surpresa. A dinâmica também trouxe Jessica de volta. As duas disputaram a preferência do público junto a outros ex-participantes e acabaram voltando ao jogo, avançando até a final.

Ao se despedir como vice-campeã, Helena publicou um vídeo nas redes do programa: "Eu me sinto vitoriosa e estou sentindo daqui o amor de vocês. Muito obrigada. É só o começo".