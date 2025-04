Homem leva tiros e se finge de morto para escapar de ladrões em São Paulo

Um homem de 46 anos se fingiu de morto após ser rendido por criminosos e alvejado com cinco tiros, no fim da tarde dessa terça-feira, 1, na Vila Formosa, zona leste de São Paulo. Ao ser atingido, ele caiu e simulou estar sem vida, até que os dois suspeitos fossem embora do local. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada ao Hospital Santa Marcelina. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o homem foi abordado na rua Homero Batista por dois homens armados que o obrigaram a entrar no carro em que estavam, um Corsa preto. Eles tomaram a carteira e o celular do homem rendido e o levaram até a Avenida Flor de Vila Formosa, a cerca de 500 metros do local do sequestro, onde o mandaram sair do carro.

Assim que desceu do veículo, os suspeitos atiraram cinco vezes contra a vítima. O homem foi atingido e caiu, quando se fingiu de morto para evitar que fossem feitos novos disparos. Assim que os criminosos deixaram o local, ele se arrastou e rolou pelo barranco até um campo de futebol do Complexo Esportivo CDC Waldemar Moreno, no mesmo bairro.

De acordo com a Secretaria de Segurança Urbana, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana que fazia o patrulhamento preventivo no complexo esportivo foi acionada por um cidadão para a ocorrência de disparo de arma de fogo. A vítima, com ferimentos à bala, foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao pronto socorro do Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, também na zona leste.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio no 58º Distrito Policial (Vila Formosa). O homem não teve a identidade divulgada. Uma perícia foi requisitada e a investigação tenta identificar e prender os autores do crime.