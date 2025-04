Val Kilmer: o que é a Ciência Cristã, religião que fez o ator adiar ajuda médica

Val Kilmer, ator que morreu aos 65 anos na noite desta terça-feira, 1º, sofreu de um câncer na garganta em 2014. No entanto, ele só buscou ajuda médica um ano depois, em 2015, após um sangramento que tornou o problema mais grave.

A relutância do ator em procurar cuidados médicos veio das crenças religiosas na Ciência Cristã - conhecida, nos Estados Unidos, como Christian Science. Seguidores da religião acreditam que a cura não vem de talentos médicos, mas de orações.

A fundação da igreja ocorreu em 1879, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Desde o início, os adeptos da Ciência Cristã foram instruídos a evitar cuidados médicos em qualquer circunstância.

Apesar da regra ser muito respeitada dentro da Ciência Cristã, os líderes da religião passaram a adotar uma nova tolerância aos cuidados médicos após a diminuição do número de fiéis nos últimos anos.

Na última década, os membros da igreja passaram a ser instruídos a procurarem ajuda médica apenas quando consideraram extremamente necessário.

Além disso, nos últimos anos, a Ciência Cristã tenta convencer legisladores dos Estados Unidos de que a abordagem da religião é uma alternativa válida para cuidar dos doentes. A religião também acredita que seus custos devem ser cobertos por seguradoras e acolhidos pela legislação de saúde do país.

Os praticantes da fé são treinados pela igreja para auxiliar os fiéis nas preces. Apesar disso, as credenciais não contam com formação médica, mas sim com um compromisso com a crença de que toda e qualquer doença vem de um conflito entre o "pensamento correto" e o "pensamento incorreto".

Mary Baker Eddy, fundador da igreja de Ciência Cristã, escreveu no livro Ciência e saúde com a Chave das Escrituras que aqueles que convidam médicos para seu leito de doente "convidam a derrota".

Em 2010, especialistas ouvidos pelo New York Times estimaram que o número de fiéis era menos de 100 mil. "Somos uma igreja em uma curva lenta de declínio, em grande parte porque as pessoas nos veem como radicais demais", disse Phillip Davis, porta-voz nacional da igreja nos Estados Unidos, em entrevista ao jornal.

Atualmente, a religião tem bases em 10 cidades do Brasil: São Paulo, São Caetano, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Blumenau, Joinville e Porto Alegre.

Val Kilmer e a Ciência Cristã

Val Kilmer, seguidor da Ciência Cristã, procurou ajuda médica para seu tumor na garganta em 2015, um ano após seu diagnóstico. Antes disso, ele usava cachecóis e peças de roupas específicas no pescoço para esconder o inchaço na região.

A pedido dos filhos, o ator foi submetido a uma cirurgia para tratar a doença em 2020. Após o procedimento, ele realizou uma traqueostomia, procedimento em que médicos colocam um tubo entre a traqueia e o pulmão.

Como resultado dos procedimentos, ele perdeu a voz. Em 2022, ele participou de Top Gun: Maverick, mas teve sua voz recriada por inteligência artificial.

O artista falou sobre as dificuldades diárias que viveu após o câncer em seu documentário, Val. Nos últimos anos, ele passou a se alimentar com uma sonda.

Apesar das sequelas do tumor, Mercedes, filha de Val Kilmer, afirma que o pai morreu em decorrência de uma pneumonia e que o câncer na garganta do pai já havia sido curado.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais